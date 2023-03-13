Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:55, 13 марта 2023Мир

В Сирии сообщили о перевозке боевиков ИГ из тюрем на американские базы

SANA: США перевозят террористов ИГ из тюрем на свои базы в Сирии для военной подготовки

Фото: Reuters

Военные США перевозят боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России международная террористическая организация) из тюрем ополченцев на незаконные американские базы в Сирии. Об этом сообщает агентство SANA.

По информации местных источников, террористов забирают на военных вертолетах и доставляют на объекты в городе Шаддади и в районе месторождения Эль-Омар для проведения дальнейшей боевой подготовки.

Вертолеты с боевиками вылетели в сторону баз из тюрьмы, контролируемой армией США. Обучение заключенных будет проводиться в рамках их подготовки к переброске на другую базу США Эт-Танф, пишет автор материала.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин потребовала США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны. Нин напомнила, что кризис в Сирии продолжается почти 13 лет: за это время погибли по меньшей мере 350 тысяч человек, еще 14 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США намерены открыть второй фронт против России
Суд признал банкротом подразделение «Радио Свобода»
Захарова назвала способ поддержки банковской системы США
Россиянин изнасиловал восьмилетнюю племянницу и получил 19 лет колонии
Жителей Москвы предупредили об опасной погоде
Активистка «ЯМЫФургал» стала фигуранткой дела ФСБ о госизмене за поддержку ВСУ
Невеста надела дешевое платье вместо купленного за 228 тысяч рублей наряда
Наушники Apple превратят в слуховой аппарат
Самый дорогой отпуск россиян на 8 Марта обошелся по цене автомобиля
США решили ужесточить санкции против российской экономики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.