В Сирии сообщили о перевозке боевиков ИГ из тюрем на американские базы

SANA: США перевозят террористов ИГ из тюрем на свои базы в Сирии для военной подготовки

Военные США перевозят боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России международная террористическая организация) из тюрем ополченцев на незаконные американские базы в Сирии. Об этом сообщает агентство SANA.

По информации местных источников, террористов забирают на военных вертолетах и доставляют на объекты в городе Шаддади и в районе месторождения Эль-Омар для проведения дальнейшей боевой подготовки.

Вертолеты с боевиками вылетели в сторону баз из тюрьмы, контролируемой армией США. Обучение заключенных будет проводиться в рамках их подготовки к переброске на другую базу США Эт-Танф, пишет автор материала.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин потребовала США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны. Нин напомнила, что кризис в Сирии продолжается почти 13 лет: за это время погибли по меньшей мере 350 тысяч человек, еще 14 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.