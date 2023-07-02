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07:19, 2 июля 2023Бывший СССР

В Минобороны Украины пожаловалось на нехватку оружия для борьбы с «Ланцетами»

Советник министра обороны Украины Сак: ВСУ не хватает западного оружия для борьбы с БПЛА

Фото: Defence Ministry Of Ukraine / Reuters

Украине не хватает оружия от западных союзников для того, чтобы справляться с российскими беспилотниками «Ланцет». Такое заявление сделал советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью газете The Telegraph.

По его словам, украинская разведка доложила, что Россия начала вкладывать больше в производство данных дронов-камикадзе. Сак выразил мнение, что Запад мог бы помочь за счет поставок немецких танков Gepard или австралийских полноприводных бронированных машин Hawkei. Также он отметил, что Киеву не помещало бы оборудование для создания помех.

Сак признал, что беспилотники являются неплохим оружием. «Нас беспокоит все, что способно повредить наше оборудование или представлять опасность для наших войск», — добавил Сак.

Ранее российский дрон-камикадзе «Ланцет» назвали одной из самых серьезных угроз для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные дроны-камикадзе позволяют находить подходящие цели и наносить удары с высокой точностью. Оснащенный электродвигателем аппарат, который весит 12 килограммов, получил боевую часть весом три килограмма. При этом отмечалось, что «Ланцет» значительно дешевле машин из состава зенитных ракетных систем С-300, которые поражают дронами-камикадзе.

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    Марина Совина
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