В США назвали одну из главных проблем украинского контрнаступления

Newsweek: Россия узнала, что у Запада закончились переносные ЗРК Stinger для Украины

У Запада почти не осталось переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger для украинской армии, что серьезно бьет по ее боеспособности. Одну из главных проблем контрнаступления назвали в американском издании Newsweek.

Военный эксперт Аллан Орр отмечает, что Россия знает о возникшей проблеме и активно пользуется этим на поле боя. Отсутствие большого количества ПЗРК затрудняет наступательные действия, ведь без контроля воздушного пространства Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут пройти российские линии обороны — по ним постоянно работает авиация.

Чтобы реанимировать производство Stinger, США приходится привлекать инженеров старше 70 лет, пишет Орр. По его словам, если раньше украинская армия благодаря Stinger могла удерживать какие-то высоты, то с их отсутствием наблюдается отступление ВСУ по всем фронтам.

Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью газете The Telegraph заявил, что Украине не хватает оружия от западных союзников для того, чтобы справляться с российскими беспилотниками «Ланцет».