Сенатор Совфеда Климов назвал причину Польши получить ядерное оружие США

Польша намерена сместить Германию с позиции главной страны НАТО в Европе, заявляя о своих планах разместить американское ядерное оружие на территории страны. Причину назвал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов в беседе с URA.RU.

Климов напомнил, что поляки просят разместить ядерное оружие на своей территории «уже два или три года». По словам сенатора, власти страны лишь прикрывают реальные цели заявлениями о том, что ядерные боеголовки появились на территории Белоруссии.

«Сегодня поляки хотят сделать из своей страны главный форпост НАТО в континентальной Европе. Что касается возможных последствий такой авантюры, то Дмитрий Анатольевич Медведев сказал у себя в Telegram-канале, что это может кончиться ядерной войной», — отметил Климов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что размещение в Польше ядерного оружия позволит стране нарастить собственный вес в НАТО.