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13:15, 2 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о попытке спецгруппы ВСУ прорвать линию фронта у Пятихаток

Рогов: спецгруппа ВСУ попыталась прорвать линию фронта у Пятихаток Запорожской области

Фото: Oleksandr Ratushniak/ Reuters

Спецгруппа Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась прорвать линию фронта в районе Пятихаток Запорожской области, но была разбита. Об этом сообщил в Telegram глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинская спецгруппа состояла из 20 человек. Военные пытались прорваться к позициям российских сил, но получили отпор.

«По ней (группе — примечание "Ленты.ру") было нанесено огневое поражение, в результате чего ликвидировано восемь и ранено пять боевиков ВСУ», — заявил Рогов.

1 июля Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ на четырех направлениях, среди которых донецкое, краснолиманское, южно-донецкое и запорожское.

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    Алевтина Запольская
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