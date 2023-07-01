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13:53, 1 июля 2023Россия

Минобороны России рассказало об отражении атак ВСУ на четырех направлениях

Минобороны России: за прошедшие сутки ВСУ безуспешно атаковали на четырех направлениях

Фото: РИА Новости

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешные атаки на четырех направлениях, среди которых донецкое, краснолиманское, южно-донецкое и запорожское. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

В частности, на донецком направлении успешно отражено пятнадцать атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой народной республики (ДНР). Потери ВСУ здесь составили более 265 солдат, один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», а также одно орудие Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Выемка в ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На краснолиманском направлении поражена живая сила и техника трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Кременная и Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР). В районе Торского в ДНР обнаружена украинская ДРГ. Всего здесь за сутки уничтожено до 90 солдат, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На южно-донецком направлении отражены две атаки ВСУ в районе Старомайского в ДНР. Кроме того, в районах Новодаровки и Работино Запорожской области обнаружены две украинские ДРГ.

Наконец, на запорожском направлении отражена атака ВСУ в районе Пятихаток Запорожской области. Кроме того, в том же регионе в районе населенного пункта Луговское нанесено поражение подразделению 106-й бригады территориальной обороны.

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    Игорь Дмитров
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