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19:02, 2 июля 2023Мир

Озвучены проблемы американской системы ПВО

CNN: американскую систему ПВО назвали перегруженной и недоукомплектованной

Фото: Reuters

Высокопоставленный представитель армии США, контролирующий силы противовоздушной обороны (ПВО), озвучил проблемы системы. Об этом он сообщил на условиях анонимности телеканалу CNN.

По его словам, американская система ПВО перегружена по сравнению со всеми другими армейскими подразделениями, недоукомплектована персоналом, также военным требуется помощь психологов. Другими словами — количество задач средств ПВО США превышает существующие мощности.

Главными регионами присутствия сил ПВО назвали Европу, поскольку там военнослужащие участвуют в обучении украинских бойцов. Затем идет Тихоокеанский регион, в котором требуется увеличить военные силы из-за подготовки к возможному будущему конфликту с Китаем и сдерживания КНДР, и далее — Ближний Восток.

В июне американское правительство одобрило продажу Польше интегрированной системы боевого управления ПВО и противоракетной обороной (ПРО) на сумму в 15 миллиардов долларов. В частности, продать планируется 48 пусковых установок Patriot и 644 ракеты для них, а также датчики, вспомогательное оборудование и запчасти.

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    Елена Апазиди
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