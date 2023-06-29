США одобрили возможную продажу Польше систем ПВО и ПРО

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше систем ПВО и ПРО на $15 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороной (ПРО) на сумму в 15 миллиардов долларов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство обороны США.

Отмечается, что речь идет о 48 пусковых установках Patriot и 644 ракетах для них, а также датчиках, вспомогательном оборудовании и запчастях.

По данным Пентагона, основными подрядчиками стали ведущие оборонные компании Соединенных Штатов Raytheon Corp и Lockheed Martin.

Ранее Польша получила первые бывшие в употреблении американские танки Abrams, которые планирует передать дивизии на востоке страны. В первой партии польская армия получит одну роту танков — 14 штук. Всего в 2023 году в страну будет доставлено три роты таких машин, то есть батальон.