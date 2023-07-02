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14:06, 2 июля 2023Бывший СССР

Значение ПЗРК Stinger для ВСУ оценили

Военный эксперт Кошкин усомнился в дефиците ПЗРК для ВСУ

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Евросоюз (ЕС) будет поставлять вооружения Украине, если это станет проблемой для США. Так в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказался о возможном дефиците переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger.

«Значительную роль в снабжении [Украины] составляют поставки США, но не только. США хотели бы, чтобы все союзники, особенно в Европе, напрягались и искали вооружения, боевую технику. Естественно, что значительный сектор — это средства противовоздушной обороны (ПВО). Средствами ПВО снабжается вся Европа, в том числе, переносными зенитными ракетными комплексами, которые весьма эффективны, из-за чего вся авиация должна летать очень низко, используя складки местности», — оценил он значение поставок США.

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Любые страны смогут поставлять технику Вооруженным силам Украины (ВСУ), потому что ПЗРК достаточно много, считает специалист. «Что касается того, что они закончились, это тоже весьма сомнительное заявление. Это очень сложно выяснить, потому что это секретные данные. Но то, что их мало используют — это можно взять за основу в качестве аргументации», — заключил он.

Ранее военный эксперт Аллан Орр назвал дефицит ПЗРК Stinger одной из главных проблем украинского контрнаступления. По его словам, Россия знает об этом и давно учитывает это во время боев.

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