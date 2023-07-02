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10:43, 2 июля 2023Бывший СССР

Военкор заявил о захвате российскими военными французского колесного танка

Военкор Руденко: ВС РФ захватили французский колесный танк AMX в ходе боев за Новодонецкое

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские бойцы захватили поставленный Вооруженным силам Украины (ВСУ) французский колесный танк AMX. Об этом сообщил военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

В беседе с корреспондентом один из военных рассказал, что ВСУ бросили танк на обочине, когда спасались бегством из населенного пункта Новодонецкое, где идут тяжелые бои. Танкисты даже не успели отстрелять боекомплект.

«Не по зубам французским колесам русская земля», — добавил военный. Руденко выразил уверенность в том, что трофейный танк теперь будет использован против самих ВСУ.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия уничтожила украинскую станцию спутников связи Starlink, а также пункт управления беспилотниками под Артемовском.

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    Варвара Кошечкина
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