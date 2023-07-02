Российские военные уничтожили под Артемовском станцию связи Starlink

Артиллерия ВС РФ уничтожила станцию спутниковой связи ВСУ Starlink под Артемовском

Российская артиллерия уничтожила украинскую станцию спутников связи Starlink, а также пункт управления беспилотниками под Артемовском. Об этом РИА Новости заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вооруженных сил России (ВС РФ) Вадим Астафьев.

«На соледаро-артемовском направлении артиллерией уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотниками вместе с аппаратом "Лелека-100", узел связи и пикап с группой пехоты», — прокомментировал Астафьев.

Также сообщается об отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Берховка. В попытке прорыва участвовали около 30 бойцов 77-й аэромобильной бригады украинских войск, а также четыре танка и три БМП. В первые же минуты боя российские военные уничтожили два танка и две боевые машины пехоты. Продвижение ВСУ было сорвано.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что ВС РФ нанесли удар по наступающим силам ВСУ на южнодонецком направлении в районах между Равнополем и Макаровкой.