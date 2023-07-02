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05:23, 2 июля 2023Бывший СССР

Российские военные нанесли удары по войскам ВСУ на южнодонецком направлении

Российские военные нанесли удары по наступающим силам ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Военнослужащие группировки войск «Восток» нанесли удары по наступающим силам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов в беседе с ТАСС.

Отмечается, что удары были нанесены в районах между Равнополем и Макаровкой. Также российские войска поразили ряд скоплений живой боевиков в районах Пречистовки, Макаровки и Новодонецкого.

«На запорожском направлении силами воздушной разведки вскрыта и огнем артиллерии уничтожена разведгруппа противника в районе Новоданиловки», — добавил Чехов.

Ранее российские войска нанесли групповой удар по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк» ВСУ.

26 июня в Министерстве обороны РФ докладывали, что российские военные нанесли групповой удар по артиллерийским складам ВСУ. Утверждалось, что на пораженных объектах находились в том числе и переданные Украине Западом боеприпасы.

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    Марина Совина
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