Российские военные нанесли удары по наступающим силам ВСУ на южнодонецком направлении

Военнослужащие группировки войск «Восток» нанесли удары по наступающим силам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов в беседе с ТАСС.

Отмечается, что удары были нанесены в районах между Равнополем и Макаровкой. Также российские войска поразили ряд скоплений живой боевиков в районах Пречистовки, Макаровки и Новодонецкого.

«На запорожском направлении силами воздушной разведки вскрыта и огнем артиллерии уничтожена разведгруппа противника в районе Новоданиловки», — добавил Чехов.

Ранее российские войска нанесли групповой удар по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк» ВСУ.

26 июня в Министерстве обороны РФ докладывали, что российские военные нанесли групповой удар по артиллерийским складам ВСУ. Утверждалось, что на пораженных объектах находились в том числе и переданные Украине Западом боеприпасы.

