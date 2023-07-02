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13:25, 2 июля 2023Мир

Премьер Саксонии призвал власти Германии не отказываться от российского газа

Премьер Саксонии Кречмер: Германии не следует навсегда отказываться от российского газа

Фото: Anupong Nantha / Shutterstock / Fotodom

Властям Германии следует активнее работать над поиском дипломатического урегулирования украинского конфликта и не отказываться навсегда от российского газа, призвал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Его слова приводит N-TV.

«Мы не должны закрывать себе путь к российскому газу на все времена», — заявил он, отметив, что необходимо приложить больше усилий к мирному урегулированию ситуации на Украине. Кречмер подчеркнул, что не хочет слышать слова «Никогда больше России».

Ранее премьер заявил, что решение ФРГ о поставках оружия Киеву «оставило призывы к переговорам позади». Он подчеркнул, что теперь Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине.

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