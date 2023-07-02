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04:22, 2 июля 2023Мир

В Колумбии столкнулись два военных самолета

К юго-востоку от Боготы столкнулись два самолета ВВС Колумбии

Фото: Global Look Press

Два самолета ВВС Колумбии столкнулись в небе к юго-востоку от Боготы. Об этом сообщает Semana со ссылкой на Вооруженные силы страны.

Отмечается, что во время тренировки на региональной базе столкнулись военные самолеты A-27 Super Tucano. Офицеры ВВС Колумбии готовились к выступлению на параде в рамках мероприятия Aeronautica, который должен пройти 20 июля.

Один из самолетов упал на взлетно-посадочную полосу Апиай, второй — в одном километре от взлетно-посадочной полосы в секторе Финка-Лорето. Отмечается, что оба пилота катапультировались, один погиб на месте, второй был доставлен в больницу.

На место происшествия была направлена инспекционная комиссия для расследования причин случившегося.

В июне 2022 года сообщалось, что самолет Вооруженных сил Венесуэлы потерпел крушение возле международного аэропорта Ла-Чинита. В самолете находились два пилота. Известно, что они успели катапультироваться, однако получили травмы при падении.

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    Марина Совина
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