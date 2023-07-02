Охрана кортежа Байдена сбила курьера и попала на видео

Охрана кортежа президента США Байдена сбила переезжавшего через дорогу доставщика еды

Охрана кортежа президента США Джо Байдена сбила доставщика еды, когда тот пытался переехать через дорогу. Момент падения курьера попал на видео, которое опубликовал портал CatchUp в Twitter.

На кадрах видно, как человек на велосипеде пересекает дорогу перед кортежем американского главы. Один из охранявших проезжающие машины полицейских пытался остановить курьера, но тот потерял равновесие и упал на проезжую часть. После этого доставщика еды попросили вернуться назад и дать кортежу президента проехать.

Ранее в России пьяный мужчина без прав проехал на красный и сбил курьера. На опубликованных кадрах с места происшествия было видно, как автомобиль, проезжая на красный сигнал светофора, на большой скорости сбивает мужчину, переходившего дорогу. Доставщик еды попал в реанимацию.