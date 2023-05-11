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07:45, 11 мая 2023Россия

Пьяный россиянин без прав проехал на красный, сбил курьера и попал на видео

В Солнечном пьяный мужчина без прав проехал на красный, сбил курьера и попал на видео

В поселке Солнечный Красноярского края пьяный мужчина без прав сбил курьера. Видеозапись аварии публикует Telegram-канал Kras Mash.

На кадрах видно, как автомобиль, проезжая на красный сигнал светофора, на большой скорости сбивает курьера, который переходил дорогу пешком и вез рядом с собой велосипед.

По данным авторов канала, после случившегося пострадавшего пешехода доставили в реанимацию. Более подробных данных о его состоянии нет. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в поселке Алексеевское в Татарстане водитель Chevrolet насмерть сбил ребенка с велосипедом. . По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением.

Анастасия Шейкина
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