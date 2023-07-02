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23:31, 2 июля 2023Россия

Военный эксперт раскрыл подробности о новом этапе наступления ВСУ

Капитан Дандыкин предрек начало второго этапа наступления ВСУ с ударов по тылу ВС РФ

Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, каким станет второй этап контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Дандыкин раскрыл подробности о новом этапе наступления ВСУ и предположил, что он начнется с бомбардировок позиций тыла Вооруженных сил России (ВС РФ) в Запорожской области. По его мнению, украинские военные атакуют Чонгарский мост, Токмак и Мелитополь.

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«В этом и состоит начало второго этапа контрнаступления, когда они будут бить по этим направлениям. И тогда они попытаются использовать то, что у них осталось, свежие соединения, которые также подверглись ударам наших ракетчиков», — предрек эксперт.

Специалист допустил, что в ходе второго этапа наступления ВСУ могут устроить ядерные провокации. Он предположил, что украинские военные будут продвигаться по тропе в районе южно-донецкой агломерации на стыке Орехово. Дандыкин добавил, что ВСУ могут организовать провокации на Запорожской атомной электростанции (АЭС) с обвинением России.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин оценил ход контрнаступления Украины. По его мнению, активная фаза операции уже завершилась.

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    Марина Совина
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