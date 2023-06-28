В России оценили ход контрнаступления Украины

Депутат Швыткин заявил о завершении активной фазы контрнаступления Украины

Активная фаза контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже завершилась, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на заявления министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что главные события военной кампании еще только предстоят.

«Резников строит иллюзии перед саммитом стран блока НАТО, который пройдет в Вильнюсе. Безусловно, они рассчитаны на сами страны блока НАТО», — сказал депутат.

Понятно, что захлебнулась активная фаза контрнаступления ВСУ. Свидетельством этого служит уже практически иссякший мобилизационный ресурс, поэтому сейчас объявлена мобилизация в Черниговской, Киевской и Ивано-Франковской областях Юрий Швыткин депутат Госдумы

По мнению парламентария, такие заявления высокопоставленные украинские чиновники делают, чтобы получить больше военной помощи для своей страны.

«Расчет прежде всего на необходимость поставок дополнительных видов вооружений, на необходимость дополнительного финансирования и по-прежнему продавливания и продвижения вопроса вступления Украины в блок НАТО. Это главный посыл, который просматривается в заявлении Резникова. Еще раз хочу отметить, что активная фаза уже уходит, но говорить, что контрнаступление прекратилось, я бы не стал. Мы готовы к дальнейшему развитию событий в различных вариантах», — заключил он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times сообщил, что главные события контрнаступления еще впереди. При этом глава военного ведомства отказался рассказывать подробности, заявив лишь, что «когда это случится, это увидят все».

Очередной саммит стран-членов НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что Киев планирует в июле получить приглашение в альянс.