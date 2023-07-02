Снайперы ВДВ уничтожили украинских военных в лесопосадке под Артемовском

Опубликовано видео уничтожения бойцов ВСУ снайперами ВДВ под Артемовском

Снайперы подразделения ВДВ Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили группу украинских военных на артемовском направлении. Видео публикует Telegram-канал «Архангел спецназа Z».

На кадрах видно, как небольшая группа украинских военных перемещается в темное время суток по лесопосадке. При этом все их движения фиксировала камера ночного видения. Точными выстрелами российские снайперы по очереди поразили бойцов ВСУ.

«Двое ликвидированы, третий успел убежать», — говорится в комментарии к видео.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что российские военные захватили поставленный ВСУ французский колесный танк AMX. По его словам, украинские танкисты бросили машину, даже не израсходовав боекомплект.

