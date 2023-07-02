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08:55, 2 июля 2023Бывший СССР

Российские танкисты в течение двух суток уничтожали бронегруппы ВСУ

Танкисты ВС России двое суток уничтожают бронегруппы украинских войск под Соледаром

Фото: Stringer / Reuters

Танкисты 200-й бригады Южной группировки войск в течение​ двух суток уничтожают украинские бронегруппы на подступах к российским позициям под Соледаром. Об этом сообщил РИА Новости командир разведроты ЮВО.

По его словам, на протяжении этого времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки вклиниться в российскую оборону мелкими группами на бронетехнике. Командир разведроты добавил, что ВСУ привозят на бронетехнике личный состав, а также на ней забирает раненых. Российские войска открывают огонь из артиллерии, когда машины подъезжают к передовым позициям, уточнил собеседник агентства.

Ранее танкисты Западной группировки российских войск уничтожили переданные ВСУ две американские бронемашины MRAP и HMMWV огнем из танков Т-90 в полосе обороны первой танковой армии в районе пункта Лес Попов.

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    Марина Совина
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