Танкисты ВС России двое суток уничтожают бронегруппы украинских войск под Соледаром

Танкисты 200-й бригады Южной группировки войск в течение​ двух суток уничтожают украинские бронегруппы на подступах к российским позициям под Соледаром. Об этом сообщил РИА Новости командир разведроты ЮВО.

По его словам, на протяжении этого времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки вклиниться в российскую оборону мелкими группами на бронетехнике. Командир разведроты добавил, что ВСУ привозят на бронетехнике личный состав, а также на ней забирает раненых. Российские войска открывают огонь из артиллерии, когда машины подъезжают к передовым позициям, уточнил собеседник агентства.

Ранее танкисты Западной группировки российских войск уничтожили переданные ВСУ две американские бронемашины MRAP и HMMWV огнем из танков Т-90 в полосе обороны первой танковой армии в районе пункта Лес Попов.