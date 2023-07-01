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05:20, 1 июля 2023Бывший СССР

Российские танкисты уничтожили две американские бронемашины ВСУ

Минобороны: группировка «Запад» уничтожила две американские бронемашины ВСУ MRAP и HMMWV

Фото: Damir Saitov / AS / AH / Global Look Press

Танкисты Западной группировки российских войск уничтожили две американские бронированные машины, переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Уточняется, что бронемашины MRAP и HMMWV были уничтожены огнем из танков Т-90 в полосе обороны первой танковой армии в районе пункта Лес Попов.

Кроме того, глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Макаровки на южнодонецком направлении.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал уничтожение западных танков Leopard. «Они приехали сюда на войну. А Leopard на поле боя — это не Leopard, а мишень», — сказал он.

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    Марина Совина
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