Главком ВСУ признал уничтожение танков Leopard

Главком ВСУ Залужный признал уничтожение танков Leopard и назвал их обычной целью

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный признал уничтожение западных танков Leopard, назвав их при этом обычной целью. Его слова передает The Washington Post.

Мы получили танки Leopard не для того, чтобы они ездили на парадах, не чтобы с ними фотографировались политики или знаменитости. Они приехали сюда на войну. А Leopard на поле боя — это не Leopard, а мишень.

Ранее в США посчитали, что украинские военные в ходе контрнаступления потеряли не менее 17 М2 Bradley, 4 танка Leopard 2A6, 3 Leopard 2R и машину разминирования Wisent.