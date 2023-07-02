Медведев допустил ядерный апокалипсис

Зампред Совбеза России Медведев назвал ядерный апокалипсис возможным и вероятным

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал возможность разрешения противостояния в мире. Об этом он написал в статье для «Российской газеты».

Медведев заявил, что урегулировать мировой конфликт возможно через третью мировую войну. Он также назвал ядерный апокалипсис возможным и вероятным.

«Один из способов его [противостояния] разрешения — третья мировая война. Но он очевидно плох, ибо победителям совсем не гарантировано дальнейшее процветание, как это бывало после прежних мировых войн. Скорее всего, выигравших просто не будет», — подчеркнул он.