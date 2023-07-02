На Украине понадеялись получить миллиард долларов от МВФ до конца года

Советник Зеленского заявил, что Украина надеется получить миллиард от МВФ до конца года

Украина надеется получить еще около одного миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2023 года. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил экономист, советник президента страны Владимира Зеленского Олег Устенко.

«Вся программа — это чуть более 15 миллиардов долларов, программа рассчитана на четыре года, первый год расчет идет на пять миллиардов долларов. Часть средств мы уже получили сразу, когда программа была начата», — объяснил Устенко.

До конца года Киев надеется получить один миллиард долларов дополнительно к средствам, которые уже получает от МВФ, отметил он.

По словам Устенко, дефицит государственного бюджета Украины в настоящий момент составляет почти 40 миллиардов долларов. Из них более 18 миллиардов покрываются за счет помощи Евросоюза, около 10 миллиардов — за счет США и примерно пять миллиардов — за счет МВФ.

Ранее стало известно, что Всемирный банк почти исчерпал внутренние средства для помощи Украине. При этом организация одобрила Киеву кредит в 1,5 миллиарда долларов под гарантии Японии.