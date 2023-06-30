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03:40, 30 июня 2023Экономика

Стало известно об исчерпании Всемирным банком средств для помощи Киеву

Источник в российской дирекции: Всемирный банк почти исчерпал средства для помощи Украине

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Всемирный банк почти исчерпал внутренние средства для помощи Киеву, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской дирекции ВБ.

Таким образом собеседник агентства прокомментировал решение финансовой организации одобрить кредит для Украины на 1,5 миллиарда долларов под гарантии Японии.

Источник также отметил, что для ВБ существуют серьезные риски, связанные с состоянием украинской экономики. Он уточнил, что российская сторона выступала против предоставления займа.

Сообщается, что Всемирный банк сумел мобилизовать более 24 миллиардов долларов для помощи Украине, при этом около 90 процентов средств предоставлены не самой организацией, а гарантами и донорами, в том числе Японией, Великобританией, США и Европейским союзом.

Источник в российской дирекции уточнил, что деньги идут исключительно на гражданские нужды, такие как выплаты пенсий, пособий, зарплаты медикам и сотрудникам экстренных служб, а за их целевым использованием наблюдает служба внутреннего аудита ВБ.

Ранее исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) после завершения первого обзора программы финансовой помощи Украине одобрил выделение помощи стране в объеме около 900 миллионов долларов.

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    Марина Совина
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