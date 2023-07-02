Во Франции за ночь задержали более 700 участников беспорядков
Во Франции в течение ночи задержали более 700 участников массовых беспорядков. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщила радиостанция France Info.
Согласно данным ведомства, по состоянию на 08:00 по местному времени (09:00 мск) задержано 719 человек. При этом в Париже и пригородах речь идет о 200 задержанных.
В министерстве рассказали, что в ходе столкновений с участниками беспорядков пострадали 45 полицейских и жандармов. «Решительные действия под управлением префектов полиции позволили сделать минувшую ночь более спокойной, чем предыдущие», — заключили там.
Ранее стало известно, что массовые беспорядки перекинулись на две другие европейские страны — Швейцарию и Бельгию. В частности, пострадал город Лозанна, где мародеры начали грабить магазины.
Причиной массовых беспорядков во Франции стала расправа полицейских над 17-летним подростком, который отказался подчиняться их требованиям. Молодого человека в парижском пригороде Нантер попросили остановить автомобиль, а когда он не стал этого делать, сотрудник ведомства выстрелил в него. Полицейского взяли под стражу.