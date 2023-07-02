Массовые беспорядки во Франции перекинулись на две другие европейские страны

Массовые протесты во Франции перекинулись на Швейцарию и Бельгию

Массовые беспорядки, которые начались во Франции 27 июля, перекинулись на две другие европейские страны — Швейцарию и Бельгию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на очевидцев и местные СМИ.

В бельгийском Брюсселе протесты начались 30 июня и проходили довольно мирно — полиция проверяла вызывающих подозрения людей и проводила задержания. На улицы бельгийцы вышли после призывов в соцсетях сделать «как во Франции». Позже митинги начались и в Швейцарии — там они оказались менее спокойными. Больше всего от беспорядков пострадал город Лозанна, где мародеры стали грабить магазины.

Причиной массовых беспорядков во Франции стала расправа полицейских с 17-летним подростком, который отказался подчиняться требованиям полиции. Молодого человека в парижском пригороде Нантер попросили остановить автомобиль, а когда он не стал этого делать, сотрудник ведомства выстрелил в него. Полицейского взяли под стражу.