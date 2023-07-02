В Швейцарии задержали семь человек в ходе ночных беспорядков

В Швейцарии в ходе ночных беспорядков задержали 7 человек, среди них 6 несовершеннолетних

В Швейцарии в ходе ночных беспорядков задержали семь человек, среди них шесть несовершеннолетних, сообщил изданию 20Minutes источник в полиции, передает РИА Новости.

Cобеседник в полиции отметил, что протестующих вдохновляли события во Франции. По данным источника, в Швейцарии в акциях участвовали более 100 человек, люди бросали в полицейских булыжники и по меньшей мере один коктейль Молотова.

«Речь идет о трех девочках португальского, боснийского и сомалийского происхождения, а также мальчиках грузинского и сербского происхождения, а также швейцарце, им от 15 до 17 лет. Единственный совершеннолетний задержанный — 24-летний швейцарец», — разъяснил собеседник 20Minutes, комментируя информацию о задержанных в Швейцарии.

Во Франции массовые беспорядки идут уже несколько дней. Причиной этому стала расправа полицейских с 17-летним подростком, который отказался подчиняться требованиям полиции.