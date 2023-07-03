Дания отправит Украине 90 миллионов долларов на реконструкцию

МИД Дании сообщил, что отправит Украине 90 миллионов долларов на реконструкцию

Дания выделит 615 миллионов крон (90 миллионов долларов) из украинского фонда на реконструкцию республики. Об этом пишет ТАСС.

Деньги отправят «на восстановление школ, больниц и поликлиник, бомбоубежищ, водо-, тепло- и энергоснабжения, а также на поддержку населения» в затронутых боевыми действиями районах, пишет агентство со ссылкой на заявление МИД королевства.

Особое внимание уделяют портовому городу Николаеву и Николаевской области, отмечается в сообщении. Кроме того, в пакет также включены «средства для запуска украинской экономики» и для реконструкции сельского хозяйства, энергетики и информационных технологий.

Ранее Швейцария также решила выделить 6,1 миллиона долларов на реконструкцию 30 школ на Украине. Уточняется, что средства будут направлены на восстановление 30 школ в регионах, непосредственно пострадавших от боевых действий в Чернигове, Одессе и Полтаве.