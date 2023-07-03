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19:33, 3 июля 2023Мир

Дания отправит Украине 90 миллионов долларов на реконструкцию

МИД Дании сообщил, что отправит Украине 90 миллионов долларов на реконструкцию

Фото: Lyaxander / ТАСС

Дания выделит 615 миллионов крон (90 миллионов долларов) из украинского фонда на реконструкцию республики. Об этом пишет ТАСС.

Деньги отправят «на восстановление школ, больниц и поликлиник, бомбоубежищ, водо-, тепло- и энергоснабжения, а также на поддержку населения» в затронутых боевыми действиями районах, пишет агентство со ссылкой на заявление МИД королевства.

Особое внимание уделяют портовому городу Николаеву и Николаевской области, отмечается в сообщении. Кроме того, в пакет также включены «средства для запуска украинской экономики» и для реконструкции сельского хозяйства, энергетики и информационных технологий.

Ранее Швейцария также решила выделить 6,1 миллиона долларов на реконструкцию 30 школ на Украине. Уточняется, что средства будут направлены на восстановление 30 школ в регионах, непосредственно пострадавших от боевых действий в Чернигове, Одессе и Полтаве.

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    Виктория Кондратьева
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