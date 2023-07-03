В Крыму призвали Зеленского умерить аппетиты относительно полуострова

Крымский депутат Трофимов: аппетиты Зеленского в отношении Крыма беспочвенные

Сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов призвал президента Украины Владимира Зеленского умерить свои аппетиты в отношении Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, претензии украинского лидера на полуостров являются беспочвенными. «Крым всегда находился в составе России, никогда оттуда юридически не выходил, и поэтому аппетиты свои ему необходимо умерить», — добавил депутат. Трофимов также посоветовал Зеленскому заниматься регионами Западной Украины, «пока они у него еще остались под контролем».

Ранее Сергей Трофимов заявил о нелегитимности передачи полуострова в состав УССР в 1954 году. По его словам, полуостров передали с грубейшими нарушениями Конституции СССР, Конституции РСФСР, Конституции УССР.

Крымская область была частью РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о ее передаче в состав Украинской ССР. Автором инициативы стал советский лидер Никита Хрущев.