В Крыму заявили о нелегитимности передачи полуострова в состав УССР

Член парламента Крыма Трофимов заявил о нелегитимности передачи полуострова в состав УССР

Сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил о нелегитимности передачи полуострова в состав УССР в 1954 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Крым передали с грубейшими нарушениями Конституции СССР, Конституции РСФСР, Конституции УССР. Он заявил, что это является поводом для пересмотра и отмены решения 1954 года.

«Помимо этого, крайне важно учитывать, что были нарушены права и свободы граждан, так как никто у крымчан не спросил, желают ли они переходить из состава одного государства в другое», — сказал он.

По словам Трофимова, независимые эксперты-историки пришли к заключению, что для передачи Крыма в состав УССР не было никаких оснований.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов назвал незаконной передачу полуострова УССР. По его словам, Крым «никогда не покидал состава России, границы которой не менялись в 1954 году, а значит, и в 2014-м».

Крымская область была частью РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о ее передаче в состав Украинской ССР. Автором инициативы стал советский лидер Никита Хрущев.