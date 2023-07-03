Эксперты оценили риск развития рака из-за популярного подсластителя

Онколог Косулина подтвердила, что подсластитель аспартам действительно повышает риск рака

Популярный подсластитель аспартам, используемый в диетической коле, действительно может повышать риск развития рака, подтвердили нутрициологи Ольга Баян и Ольга Гончаренко и онколог-химиотерапевт Арина Косулина. Его опасность они оценили в беседе с «Лентой.ру».

Аспартам — искусственный подсластитель, используемый в качестве заменителя сахара, а также как пищевая добавка E951. У него та же калорийность, что и у сахара, при этом его сладость в 200 раз больше. Аспартам был синтезирован в 1965 году и с тех пор считается одним из самых распространенных подсластителей в мире, сообщила онколог-химиотерапевт Арина Косулина. Он используется при производстве большинства диетических версий газированных напитков, жевательной резинки, кондитерских изделий, диетических продуктов, некоторых йогуртов, витаминов и пастилок от кашля, уточнила эксперт.

По словам Косулиной, специалисты давно ожидали официального признания комплексного онкогенного эффекта аспартама. Проведенные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) комплексные клинические исследования лишь доказали статистически значимое повышение рисков развития онкологических заболеваний.

Доказанные побочные эффекты приема аспартама в виде ожирения способствуют повышению онкологических рисков, особенно для рака молочной железы, колоректального рака, рака простаты. Именно эти заболевания занимают первые места в мировой статистике злокачественных новообразований Арина Косулина врач — онколог-химиотерапевт

В свою очередь, бренд-нутрициолог международной health-tech компании и платформы для биохакинга bioniq Баян считает, что в решении ВОЗ не все так однозначно. По ее мнению, важно понимать, что эти выводы предназначены для оценки потенциальной опасности вещества, без учета ежедневных доз, безопасных для потребления.

С 1981 года совместный экспертный комитет ВОЗ и Продовольственной и сельскохозяйственной организации по пищевым добавкам заявлял, что аспартам безопасен для потребления в пределах принятых ежедневных доз. Взрослому человеку с весом 60 килограммов нужно выпивать более 12 банок напитков с аспартамом, чтобы находиться в зоне риска Ольга Баян нутрициолог

По словам Баян, сейчас комитет пересматривает рекомендации по аспартаму и результаты должны быть объявлены 14 июля.

Солидарна с коллегой и нутрициолог Ольга Гончаренко. Она объяснила, что существует четыре категории классификации: канцерогенный, потенциально канцерогенный, возможно канцерогенный и неклассифицируемый. При этом к группе «потенциально канцерогенных», помимо аспартама, относятся красное мясо и работа в ночное время суток.

В Международной ассоциации подсластителей заявили, что обзор агентства ВОЗ по исследованию рака «не является всеобъемлющим с научной точки зрения» и в значительной степени основан «на широко дискредитированных исследованиях». Аналогичные постановления в прошлом для различных веществ уже вызывали у потребителей опасения по поводу их использования, приводили к судебным искам и заставляли производителей заменять их на альтернативные Ольга Гончаренко нутрициолог

В заключение нутрициолог Баян выразила уверенность, что подобные заявления ВОЗ требуют внимательного рассмотрения. По ее мнению, включение аспартама в список возможных канцерогенов скорее призвано стимулировать проведение дальнейших исследований, а не немедленный полный отказ от него.

Ранее стало известно, что агентство ВОЗ по исследованию рака может официально признать сахарозаменитель аспартам возможным канцерогеном. Этот популярный подсластитель используется в качестве ингредиента во многих диетических версиях газированных напитков, в частности колы.