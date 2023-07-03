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20:15, 3 июля 2023Силовые структуры

Жителя Бердянска заподозрили в вербовке и склонении знакомых к терроризму

В Бердянске жителя заподозрили в вербовке и склонении знакомых к совершению теракта

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Бердянске Запорожской области 30-летнего местного жителя заподозрили в вербовке и склонении россиян к совершению террористического акта. Об этом в понедельник, 3 июля, «Ленте.ру» сообщили региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. По версии следствия, он планировал совершить в Запорожской области теракт с помощью самодельного взрывного устройства, которое хранил в тайнике в Бердянске. Таким образом он хотел дестабилизировать работу российских военных и органов власти.

Для этого он с апреля пытался уговорить двух знакомых вместе с ним совершить преступление, предлагая за это деньги. Однако россияне отказались. В настоящее время мужчину взяли под стражу. Ранее он служил в 56-й отдельной моторизованной пехотной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что в Луганске суд приговорил к 14 годам военного ВСУ, бросившего гранату во двор жилого дома.

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    Илона Палей
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