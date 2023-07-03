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23:41, 3 июля 2023Россия

Отголоски азербайджанского землетрясения почувствовали в Дагестане

Жители Дагестана почувствовали отголоски землетрясения в 100 километрах от Дербента

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Жители Дагестана почувствовали отголоски землетрясения, произошедшего в ста километрах от Дербента в сторону Азербайджана. Об этом РИА Новости сообщили в региональном МЧС.

О толчках магнитудой 5,7 сообщалось ранее 3 июля. Эпицентр находился в Каспийском море. Землетрясение ощущалось в Баку и в ряде регионов Азербайджана.

29 июня в Усть-Камчатском районе зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр располагался в 30 километрах от поселка Усть-Камчатск. Глубина залегания очага составила четыре километра под горной грядой.

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