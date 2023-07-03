В Баку произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7

В понедельник 3 июля в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в Баку и ряде других регионов Азербайджана ощущались сильные толчки. Жители азербайджанской столицы начали покидать свои дома. Информации об ущербе и пострадавших не сообщается.

Отголоски землетрясения также почувствовали в Дагестане.

27 июня в расположенной на востоке Турции провинции Элязыг зафиксированы толчки магнитудой 4,1. Как уточняет Anadolu, подземные толчки на глубине 4,99 километра произошли в районе Сивирче в 15:40 по московскому времени, которое совпадает с местным.