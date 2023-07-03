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07:01, 3 июля 2023Забота о себе

Порнозвезда дала совет женщине без опыта свиданий

Порнозвезда посоветовала молодой женщине без опыта свиданий не скрывать свое прошлое

Фото: conrado / Shutterstock / Fotodom

Бывшая порнозвезда Джессика Стоядинович, известная под псевдонимом Стоя (Stoya), дала совет женщине, у которой нет опыта свиданий. Ее ответ на письмо читательницы публикует издание Slate.

Как рассказала женщина, ей всего 31 год, но недавно закончились ее 15-летние отношения с мужчиной, которые по большей части поддерживались на расстоянии. Он был ее единственным партнером все это время, и женщина не знает, где искать новых людей, и как с ними общаться. «Как успокоиться, если я все еще переживаю расставание и скорблю по школьной любви, а либидо жаждет секса? Кажется, моя вагина уже пережила расставание, а остальная я — нет», — написала она.

Стоядинович посоветовала женщине дождаться момента, когда она будет готова к другим отношениям. Пока этого не произошло, лучше отказаться от секса и даже мастурбации, которые все равно не приносят удовлетворения. Для этого можно завести хобби или больше внимания уделять общению с друзьями и коллегами. Если же она не желает терпеть, то, заводя знакомства, нужно не скрывать от новых любовников свое прошлое и пока не залеченные душевные раны.

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Стоядинович добавила, что людей можно искать в приложениях для знакомств, группах по интересам и среди друзей.

Ранее Стоя дала совет женщине, уставшей от нежеланного ночного секса с мужем. Стоядинович в своем ответе допустила, что муж обманывает ее.

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    Александра Лисица
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