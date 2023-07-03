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17:39, 3 июля 2023Мир

В НАТО сравнили контрнаступление Украины с высадкой союзников в Нормандии

Глава военного комитета НАТО сравнил контрнаступление ВСУ с высадкой союзников в Нормандии

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Осторожность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления оправдана, потому что это очень непростая операция, сравнимая по сложности с высадкой союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Такое сравнение привел председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр, его цитирует Reuters.

По словам военного, для прорыва немецкой обороны войскам союзников понадобилось «семь, восемь, девять недель» и по этой же самой причине нет ничего удивительного в медленных темпах продвижения украинской армии.

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«Людям не стоит думать, что это будет легкой прогулкой. Так не бывает», — сказал Бауэр, отметив, что «контрнаступление — это сложно».

Ранее в Германии заявили, что западные страны испытывают разочарование, поскольку Украина допустила потерю отправленной ей бронетехники уже через месяц. Об этом написал обозреватель Франц Беки в своем материале для Berliner Zeitung.

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    Глеб Бажуткин
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