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04:19, 3 июля 2023Мир

В Германии рассказали о разочаровании Запада Украиной

Berliner Zeitung: Киев не оправдал ожиданий Запада из-за потери бронетехники через месяц

Обозреватель из Германии Франц Беки заявил, что Украина не оправдала надежд Запада. Об этом он написал в материале для Berliner Zeitung.

Беки уточнил, что западные страны испытывают разочарование, поскольку Украина допустила потерю отправленной ей бронетехники уже через месяц.

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«С большими ожиданиями западные государства поставили Украине танки и бронетранспортеры в надежде, что использование этих боевых машин позволит добиться значительных успехов. Примерно через месяц после начала летнего наступления Украины наступило разочарование», — рассказал он.

Автор добавил, что поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) Берлину «стоила жизней и денег». В 2023 году Германия направила порядка пяти с половиной миллиардов евро для обеспечения военной поддержки страны. Это значительная сумма для Берлина по сравнению с выделенными в 2022 году двумя миллиардами.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак прокомментировал темпы контрнаступления ВСУ. Он объяснил медленный ход операции успехами России в воздухе.

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    Марина Совина
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