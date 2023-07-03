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14:00, 3 июля 2023Среда обитания

Названы регионы России с самыми плохими дорогами

РИА Новости: регионом России с самыми худшими дорогами стала Архангельская область

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Регионом России с наихудшим качеством дорог оказалась Архангельская область. Об этом сообщается в исследовании агентства РИА Новости.

Аналитики пришли к выводу, что в 85 регионах страны нормативным требованиям по итогам 2022 года отвечают лишь 52,6 процента от всех автодорог. При этом в 41 субъекте доля качественных трасс выше, а в 44 других — ниже.

По данным специалистов, регионом с самыми плохими дорогами стала Архангельская область — там стандартам отвечают лишь 13,3 процента от всех дорог. Второе и третье места в списке заняли Кировская область и Республика Марий Эл с показателями в 25 процентов и 27,7 процента соответственно.

Напротив, регионом с наилучшими дорогами назвали Москву, где нормативным требованиям отвечают 97,6 процента от всех дорог. В тройку также попали Ханты-Мансийский автономный округ и Краснодарский край, где по итогам прошедшего года доля хороших магистралей составляет 86,5 и 84,9 процента соответственно.

В июне стало известно, что россияне назвали Дальний Восток регионом с самыми плохими дорогами в стране. К такому выводу пришли 46 процентов опрошенных граждан.

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    Полина Кислицына
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