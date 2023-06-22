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13:53, 22 июня 2023Среда обитания

Россияне назвали регион с самыми плохими дорогами

Банк «Открытие»: 59 процентов россиян довольны качеством дорог в стране

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Большинство россиян оказалось удовлетворены качеством дорог и транспортных развязок в стране. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе свое мнение высказала тысяча жителей страны в возрасте от 18 до 65 лет из городов с населением более 100 тысяч человек. 59 процентов из них остались довольны дорогами и транспортными развязками. При этом среди регионов самый высокий показатель в Москве и Московской области (77 процентов).

Однако 41 процент опрошенных отметили, что их не устраивают дороги в городах. Самый низкий показатель зафиксировали на Дальнем Востоке — 46 процентов назвали его регионом с самыми плохими дорогами.

Что касается уборки улиц, то качество этого аспекта устраивает 64 процента респондентов. Лидером по этому критерию оказался Московский регион (79 процентов довольных). Экологической обстановкой в своих городах удовлетворены 54 процента.

Ранее более 30 процентов россиян рассказали, что опасаются появления беспилотных автомобилей на дорогах. При этом другие увидели в беспилотниках будущее, а третьи заявили, что такой транспорт должен пройти длительное тестирование.

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    Нина Ташевская
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