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12:41, 20 июня 2023Среда обитания

Появление нового типа машин на дорогах напугало россиян

«Альфа Страхование»: 31,8 процента россиян опасаются беспилотных автомобилей на дорогах

Фото: Damir Babacic / Unsplash

Более 30 процентов россиян испугались появления беспилотных автомобилей на дорогах. Об этом свидетельствуют данные исследования «Альфа Страхования» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В опросе приняли участие более 1,2 тысячи человек, которые проживают в крупных городах страны. Из них 30 процентов заявили, что видят в беспилотниках будущее, а 31,8 процента пока не готовы к подобной технологии. При этом треть респондентов заявили, что такой транспорт должен пройти длительное тестирование.

Что касается необходимых для автомобиля функций, то большинство опрошенных (56,8 процента) отметили, что им нужна антиблокировочная система. За антипробуксовочную систему высказались 49,3 процента. Самой необходимой 36,6 процента посчитали систему стабилизации, а 19,8 процента выступили за систему мониторинга слепых зон.

Ранее в Минтрансе сообщили, что беспилотные грузовики «Камаз» начнут перевозить грузы по трассе М-11 «Нева» между Москвой и Петербургом. Отмечалось, что в проекте «Беспилотные логистические коридоры» участвуют крупнейшие перевозчики.

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    Нина Ташевская
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