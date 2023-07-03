Россияне назвали дорогие для них товары

ВЦИОМ: в 2023 году треть россиян стала реже покупать дорогостоящие товары

В 2023 году около трети россиян стали реже покупать дорогостоящие товары. Об этом говорит исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое провели в рамках спецпроекта с РИА Новости. Участие в телефонном опросе приняли 1600 граждан старше 18 лет.

Как показали данные, россияне чаще всего относят к дорогим товарам автомобиль и запчасти для него (56 процентов участников опроса), квартиры, земельные участки, дачи и дома (42 процента) и бытовую и электронную технику (27 процентов). Реже всего дорогими респонденты называли продукты (21 процент), антиквариат (8 процентов), одежду и обувь (8 процентов), мебель (6 процентов), стройматериалы (6 процентов), самолеты, яхты и вертолеты (4 процента).

С начала года 34 процента граждан стала реже тратиться на дорогие товары. Еще 57 процентов участников опроса признались, что не поменяли свои траты, а 4 процента стали чаще покупать дорогие вещи. При этом почти половина россиян (48 процентов) предпочитают покупать подобные товары в обычных магазинах, а 16 процентов предпочитают это делать онлайн.

По данным совместного опроса банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах жизнь», россияне чаще всего называют своими главными материальными ценностями собственное жилье (64 процента опрошенных) и наличные сбережения в рублях (53 процента). Около 40 процентов граждан ценят обладание собственным автомобилем, 34 процента — доходными ценными бумагами. Порядка 23 процентов участников исследования выбрали в качестве материальных ценностей золото, 19 процентов — сбережения в иностранной валюте, а 8 процентов — дорогую одежду.