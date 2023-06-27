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12:15, 27 июня 2023Экономика

Россияне назвали свои главные материальные ценности

«Росгосстрах»: главные материальные ценности россиян — собственное жилье и наличные рубли

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Россияне назвали своими главными материальными ценностями собственное жилье и наличные сбережения в рублях. Такие результаты показал опрос, проведенный совместно банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах жизнь» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

64 процента опрошенных заявили, что самой значимой материальной ценностью для них является собственный дом. Еще около половины (53 процента) опрошенных назвали таковыми наличные рубли и квартиру в доме.

Около 40 процентов выше всего ценят обладание собственным автомобилем, 34 процента — доходными ценными бумагами. Примерно четверть опрошенных (23 процента) предпочли бы любым другим материальным ценностям золото, 19 процентов — сбережения в наличной иностранной валюте. 8 процентов респондентов назвали самым важным материальным «активом» дорогую одежду.

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Ранее исследование «Авито Услуги» и «Ренессанс Жизнь» показало, что половина россиян хотят открыть собственный бизнес. Чаще других в такой мечте признавались жители Казани (58 процентов), Екатеринбурга (54 процента) и Омска (52 процента). Лучшими идеями для собственного дела опрошенные назвали открытие кафе или ресторана, а также продуктового или книжного магазина.

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    Софья Ермакова
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