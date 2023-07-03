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09:43, 3 июля 2023Путешествия

У россиян появился бюджетный способ попасть в Европу

«Улететь»: стоимость авиабилетов из Грузии в Европу составляет от 4 тысяч рублей

Фото: Jon Tyson / Unsplash

После запуска рейсов авиакомпании Red Wings из Москвы в грузинский город Кутаиси у россиян появился бюджетный способ попасть в страны Европы. Стоимость авиабилетов по европейским направлениям приведена в Telegram-канале «Улететь».

Так, в источники указано, что дешевле всего будет стоить поездка на Кипр: стоимость перелета из Кутаиси в Ларнаку составит четыре тысячи рублей. Далее следует Венгрия — авиабилет в Будапешт обойдется в 4,8 тысячи рублей в одну сторону.

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Авиабилеты в Салоники (Греция) и Брюссель (Бельгия) будут стоить по 5,5 тысячи рублей в одну сторону, в Вену — минимум 6,86 тысячи рублей, Рим — от 7,8 тысячи рублей, Прагу — от 8 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Red Wings запустит прямые рейсы в Кутаиси с 10 июля. Известно, что рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. Авиабилеты уже появились в продаже на сайте перевозчика. Их стоимость в августе в одну сторону с багажом начинается от 20 тысяч рублей.

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    Марк Успенский
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