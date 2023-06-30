«Известия»: авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы в Кутаиси с 10 июля

Россиянам открыли еще одно направление в Грузии — Red Wings запустит прямые рейсы в Кутаиси с 10 июля. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Известно, что рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. Авиабилеты уже появились в продаже на сайте перевозчика.

Кроме того, в пресс-службе авиакомпании изданию рассказали, что 11 июля будут запущены прямые рейсы из Сочи в Тбилиси. Продолжительность полета составит 1 час 20 минут, а полеты будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

В мае сообщалось, что после запуска рейсов авиакомпании Red Wings из Москвы в грузинский город Кутаиси российские туристы смогут дешево долететь в Европу. Именно туда почти по трем десяткам направлений летает венгерский лоукостер Wizz Air.

