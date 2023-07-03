Nature Metabolism: упражнения в сочетании с диетой улучшили здоровье людей с преддиабетом

Согласно новому исследованию, комбинация упражнений с потерей веса на 10 процентов может значительно улучшить здоровье людей, которые страдают от ожирения и преддиабетического состояния. К такому выводу пришли ученые Центра питания человека Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

В исследовании приняли участие 16 добровольцев, которые страдали ожирением с индексом массы тела от 30 (порог ожирения) до 49. У них также был преддиабет с инсулинорезистентностью. Восемь добровольцев были помещены в группу диетического питания и потеряли 10 процентов своего веса. Остальные восемь человек также сели на диету и потеряли 10 процентов массы тела, но также выполняли программу упражнений под наблюдением несколько дней в неделю.

Показано, что регулярные физические упражнения более чем удваивают чувствительность к инсулину по сравнению с одной лишь потерей веса. Это может предотвратить или отсрочить прогрессирование преддиабета в диабет второго типа, а также снизить риск сердечных заболеваний. Инсулинорезистентность является основным фактором, вызывающим диабет 2-го типа, неалкогольную жировую болезнь печени и аномальные уровни липидов в крови у людей с ожирением.

Улучшение чувствительности к инсулину сопровождалось усилением экспрессии генов в мышцах, участвующих в формировании митохондрий, энергетическом метаболизме и ангиогенезе (образование сосудов). Не было различий между группами в том, что касается маркеров воспаления, и оба вмешательства вызывали аналогичные изменения в микробиоме кишечника. Результаты показывают, что регулярные физические упражнения во время программы похудения, вызванной диетой, имеют значительные дополнительные метаболические преимущества у людей с ожирением и преддиабетом.