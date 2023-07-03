В Санкт-Петербурге загорелось пятиэтажное здание

В Петербурге загорелось 5-этажное здание около общественного пространства «Севкабель порт»

В пятиэтажном административном здании в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС Северной столицы в Telegram-канале.

Возгорание произошло на чердаке здания по адресу Кожевенная линия, дом 34, около общественного пространства «Севкабель порт». В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 20:53. Площадь пожара составляет 80 квадратных метров. «Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.

По данным РЕН ТВ, позднее пожар распространился на 500 квадратных метров.

Ранее в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга загорелось здание по адресу улица Магнитогорская, дом 51. Пожар попал на видео.

