Пожар в Красногвардейском районе Петербурга попал на видео

«Известия»: в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга загорелось здание

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга загорелось здание. Происшествие попало на видео, кадры опубликовали «Известия».

На видео видно, как черный дым поднимается над крышами домов. На месте происшествия работают не менее пяти пожарных машин. Причины возгорания неизвестны.

Сообщение о пожаре по адресу ул. Магнитогорская, д. 51 поступило в 03:41. Загорелся комплекс из четырех зданий размером 60х80 метров. Пожар охватил одну часть здания размером 15х30 метров, уточнили в региональном управлении МЧС.

Ранее в в московском районе Очаково-Матвеевское произошел крупный пожар в строящейся многоэтажке.