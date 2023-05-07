Появилось видео крупного пожара в строящейся многоэтажке в Москве

Пожар в строящейся многоэтажке в Очаково-Матвеевское в Москве попал на видео

Появилось видео крупного пожара в строящейся многоэтажке в московском районе Очаково-Матвеевское. Кадры публикует издание Baza в Telegram.

На снятом очевидцем ролике видно, как из многоэтажного дома в небо вырываются черные клубы дыма. В результате дым от пожара окутал весь район.

По предварительным данным, на строительной площадке загорелись стройматериалы и мусор. В Министерстве чрезвычайных ситуаций России сообщили, что возгорание происходит на площади 40 квадратных метров.