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17:19, 7 мая 2023Россия

В Москве произошел сильный пожар

ТАСС: на западе Москвы произошел пожар на площади 40 квадратных метров

Фото: Купцова Мария / «Лента.ру»

На западе Москвы произошел сильный пожар, на открытой площадке стройки загорелись строительные материалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России.

«Происходит возгорание строительных материалов на открытой площадке на площади 40 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

В небе появился большой столб черного дыма, который виден из разных районов Москвы, сообщает Telegram-канал NEWS.ru.

Ранее 6 мая в поселке Первомайский Свердловской области загорелись два склада с порохом. Из-за инцидента 400 жителей поселка приготовились к эвакуации.

Утром 7 мая глава Режевского городского округа Иван Карташов сообщил, что пожар в в Первомайском может перекинуться на соседние села Липовское и Колташ. Часть складских помещений удалось отстоять, работа ведется в лесах вокруг них.

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Алевтина Запольская
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